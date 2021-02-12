ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зламували комп'ютери громадян: СБУ викрила схему майнінгу криптовалют

Новость на русском → Львівська область, П'ятниця 12 лютого 2021 16:02
Зламували комп'ютери громадян: СБУ викрила схему майнінгу криптовалют Фото: місце обшуку (facebook.com/SBULviv)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області викрили схему майнінгу криптовалют через втручання в роботу комп’ютерних систем громадян та комунальних електромереж. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За попередніми даними досудового розслідування, незаконний бізнес організували двоє мешканців області. Ділки пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, яких підшукували через особисті зв’язки.

Після монтажу обладнання, учасники схеми привласнювали згенеровану криптовалюту, зламуючи онлайн-гаманці користувачів. Ділки також здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних.

Фото: місце обшуку (facebook.com/SBULviv)

Правоохоронці провели обшуки в місцях проживання організаторів. Там вони виявили 9 комплексів майнінгферм і устаткування для незаконного підключення до електромереж.

Відкриті кримінальні провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 3. ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільскій області майнили криптовалюту за кошти "Укрзалізниці".

Також у Харкові викрили чоловіка, який продавав хакерам бази даних митниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події валюта
NEWS
Загострення на Донбасі: стало відомо ім'я загиблого бійця ЗСУ
Загострення на Донбасі: стало відомо ім'я загиблого бійця ЗСУ
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ