Кіберполіція фіксує зростання випадків кібератак з боку РФ напередодні виборів

Для кібератак на території України спецслужби Росії залучають хакерів з інших держав

Накануне выборов 2019 в Украине увеличились случаи кибервмешательства и киберугроз, организованных Российской Федерацией. Об этом сообщил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк во время круглого стола "Информационная и кибербезопасность в контексте евроатлантической интеграции", передает корреспондент РБК-Украина.

В киберполиции отметили, что такие кибератаки осуществляются как непосредственно спецслужбами РФ, так и хакерами с российским и украинским гражданством.

"В последнее время увеличились случаи киберинцидентов различного вида, класса, которые совершаются на инфраструктуру государственных органов, учреждений и их работников со стороны страны-агрессора. При этом такие кибератаки осуществляются как непосредственно спецслужбами этой страны, так и хакерами, которые привлекаются ими: как гражданами РФ, так и нашими гражданами", - сообщил Демедюк.

По его словам, для кибератак на территории Украины также привлекаются хакеры из других стран.

Напомним, в штаб-квартире НАТО подтвердили свою готовность активно сотрудничать с Украиной для противодействия киберугрозам накануне выборов 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД Украины подчеркивали, что Россия пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и ЦИК каждые 40 секунд.