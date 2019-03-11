У НАТО підтвердили готовність до співпраці з Україною щодо кібербезпеки

Фото: Оксана Юринець (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді заявили, що альянс готовий фінансувати протидію кіберзагрозам в Україні

У штаб-квартирі НАТО підтвердили свою готовність активно співпрацювати з Україною для протидії кіберзагрозам напередодні виборів 2019. Про це повідомила голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Оксана Юринець під час круглого столу "Інформаційна та кібербезпека в контексті євроатлантичної інтеграції", передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, партнери по НАТО демонструють абсолютне розуміння небезпеки втручань у виборчий процес в Україні.

"Дуже важливо, що сьогодні розуміння гібридної загрози кібератаки, яка може бути здійснена у ключовому 2019 році - є. На засіданні "Україна-НАТО" наша делегація наголосила, якими важливими будуть ці етапи весни і осені в Україні. І наші партнери дуже добре це розуміють. Абсолютне розуміння небезпеки втручань у виборчий процес є з боку НАТО і готовність фінансування", - повідомила Юринець.

За її словами, співпраця у напрямку протидії кіберзагрозам особливо важлива у 2019 році під час виборів.

"Що і спонукало нас звернутися за конкретною допомогою. А саме співпраця ЦВК, модернізація списку виборців, а так само співпраця з СБУ, яка би дала можливість швидко на це реагувати. Сьогодні з румунськими експертами ми маємо чіткий план, як це буде відбуватись. Наші колеги в штаб-квартирі НАТО так само про це підтвердили і абсолютно виказують можливість і спроможність щодо конкретної співпраці в цьому році", - додала парламентар.

Нардеп наголошує, що співпраця України з НАТО в напрямку кіберзахисту ведеться з 2014 року.

"Що стосується кіберзахисту, у нас є така співпраця з 2014 року. Саме через трастові фонди Північноатлантичного альянсу. Станом на сьогодні реалізовано приблизно 1 мільйон 65 тисяч євро... Провідною країною є Румунія. Іншими країнами-контриб'юторами є Албанія, Естонія, Угорщина, Італія, Португалія, Туреччина та США", - додала Юринець.

"Це створення центру реагування на кіберінциденти, надання обладнання для лабораторій з розслідування кібератак, тренування та дорадча допомога. Все це ведеться з 2014 року, але особливо необхідним та активним це буде в цьому році", - зазначила депутат ВР.

Нагадаємо, раніше глава кіберполіції Сергій Демедюк заявив, що перед виборами 2019 в Україні кількість хакерських атак і фейків зросла в рази.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі та ЦВК кожні 40 секунд.