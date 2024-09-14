Киберспециалисты ГУР снова атаковали крупнейшие банки России, - источники

Кибератаки ГУР на Россию

Напомним, сотрудники ГУР совместно с хакерами совершили новую кибератаку на РФ.

В то же время, недавно хакеры Главного управления разведки атаковали российские компании, причастные к производству оружия. Отмечалось, что эти кибератаки являются продолжением серии взломов вражеских веб-ресурсов и серверов.

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