ГУР с хакерами совершили новую кибератаку в РФ: пострадали военные и гражданские учреждения

Кибераспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team осуществили очередную успешную кибератаку в России. Под удар попал российский федеральный удостоверяющий центр "Основание".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Основная деятельность данного предприятия - выдача электронных цифровых подписей. Указанная компания аккредитована министерством цифрового развития государства-агрессора, считается одной из наиболее защищенных и надежных в России.

Среди клиентов центра - причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности:

"Вертолеты России",

"Альфа-Банк",

"Транснефть телеком",

"Трансмашхолдинг",

"Серебро Магадана".



По данным ГУР, в результате атаки уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

"Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды сил безопасности и обороны Украины", - сообщили в ГУР.