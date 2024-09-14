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Кіберфахівці ГУР знову атакували найбільші банки Росії, - джерела

Фото: ГУР атакували найбільші банки Росії (militarist.ua)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на Росію. Цього разу під атаку потрапили найбільші банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела, в результаті операції було порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС РФ. 

Зокрема під кіберудар потрапили:

  • "Банк Росія",
  • "Тінькофф банк",
  • "Газ банк",
  • платіжна система "СБП".

Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків.

Мало того, клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги. 

 

 

Кібератаки ГУР на Росію

Нагадаємо, співробітники ГУР спільно з хакерами здійснили нову кібератаку на РФ.

Водночас нещодавно хакери Головного управління розвідки атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї. Зазначалося, що ці кібератаки є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів.

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