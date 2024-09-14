Кіберфахівці ГУР знову атакували найбільші банки Росії, - джерела

Кібератаки ГУР на Росію

Нагадаємо, співробітники ГУР спільно з хакерами здійснили нову кібератаку на РФ.

Водночас нещодавно хакери Головного управління розвідки атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї. Зазначалося, що ці кібератаки є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів.

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