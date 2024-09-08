Хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия
Специалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали ряд российских компаний. Они причастны к производству оружия и строительству объектов военной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Как отмечают в разведке, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов. Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры России.
Среди атакованных предприятий "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Сметка.ру" и ряд других. Кроме того, был атакован пропагандистский "Симферопольский форум".
Специалисты ГУР получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий.
t.me/DIUkraine
Предыстория
Источники РБК-Украина сообщили, что 7 сентября специалисты ГУР провели кибератаку на ряд российских ресурсов. Это произошло в День военной разведки Украины.
Отмечалось, что эта кибератака является продолжением серии изломов вражеских веб-ресурсов и серверов. Однако в этом раз украинские киберспециалисты также "поздравили" россиян с Днем военной разведки и разместили на вражеских ресурсах соответствующую открытку.
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