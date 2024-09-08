Хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия

Специалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали ряд российских компаний. Они причастны к производству оружия и строительству объектов военной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как отмечают в разведке, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов. Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры России.

Среди атакованных предприятий "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Сметка.ру" и ряд других. Кроме того, был атакован пропагандистский "Симферопольский форум".

Специалисты ГУР получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий.

t.me/DIUkraine