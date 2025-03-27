Кибератака на "Укрзализныцю": как найти свой билет и получить возврат денег
Из-за кибератаки на "Укрзализныцю" некоторые из пассажиров так и не получили свои билеты. Однако есть возможность найти свой билет или вернуть за него деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Если вы приобрели билет до кибератаки 22 марта 2025 года, попробуйте найти его в своей электронной почте. Письмо от "Укрзализныци" с PDF-билетом должно было прийти на вашу почту, если вы указывали ее в профиле приложения. Также проверьте папку "спам" - иногда билеты могут попадать туда.
Если письма с билетом на почте все же не было, приходите на поезд по крайней мере за 20 минут до отправления. Проводник может проверить основание на проезд по подтверждению оплаты:
- запись в банковском приложении;
- квитанция об оплате.
Как вернуть деньги за ранее приобретенный онлайн-билет
Чтобы вернуть деньги за ранее приобретенный онлайн-билет надо заполнить заявку на возврат.
"Вернуть билет можно не позднее чем за 1 час до отправления", - отметили в компании.
В то же время, в "Укрзализныце" объяснили, что если пассажир резервировал средства для автоматической покупки, а билет из-за кибератаки так и не поступил то стоит заполнить другую заявку на возврат. Время возврата зависит от вашего банка и может длиться до 30 банковских дней.
Если покупали билет 27 марта
Если во время оплаты произошел сбой - деньги сняло, а билет не поступил:
- подождите 5-10 минут и проверьте почту;
- если билета все еще нет, опишите проблему через приложение в разделе "Обратная связь";
- вам либо пришлют билет, либо вернут деньги.
"Мы делаем все возможное, чтобы быстро минимизировать последствия сбоев после восстановления систем", - отметили в компании.
В то же время "Укрзализныця" отметила, что по всем другим вопросам пассажирам следует обращаться на их резервную электронную почту: service@uz.com.ua.
Кибератака на "Укрзализныцю"
Напомним, что в воскресенье 23 марта стало известно о техническом сбое в "Укрзализныце". В частности он привел к невозможности купить билеты на поезда онлайн.
Подробнее о последствиях кибератаки на УЗ - читайте в материале РБК-Украина.
Однако сегодня с утра в компании сообщили, что "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки. Более того, по их данным, сейчас уже доступны определенные функции.
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