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Кібератака на "Укрзалізницю": як знайти свій квиток та отримати повернення грошей

Україна, Четвер 27 березня 2025 21:38
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Кібератака на "Укрзалізницю": як знайти свій квиток та отримати повернення грошей Фото: як знайти свій квиток після збою на "Укрзалізниці" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Через кібератаку на "Укрзалізницю" дехто з пасажирів так і не отримав свої квитки. Однак є можливість знайти свій квиток або повернути за нього гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Якщо ви придбали квиток до кібератаки 22 березня 2025 року, спробуйте знайти його у своїй електронній пошті. Лист від "Укрзалізниці" з PDF-квитком мав надійти на вашу пошту, якщо ви вказували її у профілі застосунку. Також перевірте папку "спам" - інколи квитки можуть потрапляти туди.

Якщо листа з квитком на пошті все ж не було, приходьте на потяг принаймні за 20 хвилин до відправлення. Провідник може перевірити підставу на проїзд за підтвердженням оплати:

  • запис у банківському застосунку;
  • квитанція про оплату.

Як повернути гроші за раніше придбаний онлайн-квиток

Щоб повернути гроші за раніше придбаний онлайн-квиток треба заповнити заявку на повернення.

"Повернути квиток можна не пізніше ніж за 1 годину до відправлення", - наголосили в компанії.

Водночас, в "Укрзалізниці" пояснили, що якщо пасажир резервував кошти для автоматичної купівлі, а квиток через кібератаку так і не надійшов то варто заповнити іншу заявку на повернення. Час повернення залежить від вашого банку й може тривати до 30 банківських днів.

Якщо купували квиток 27 березня

Якщо під час оплати стався збій - гроші зняло, а квиток не надійшов:

  • почекайте 5-10 хвилин і перевірте пошту;
  • якщо квитка все ще немає, опишіть проблему через застосунок у розділі "Зворотний зв’язок";
  • вам або надішлють квиток, або повернуть гроші.

"Ми робимо все можливе, щоб швидко мінімізувати наслідки збоїв після відновлення систем", - зауважили в компанії.

Водночас "Укрзалізниця" наголосила, що з усіх інших питань пасажирам варто звертатись на їх резервну електронну пошту: service@uz.com.ua.

Кібератака на "Укрзалізницю"

Нагадаємо, що у неділю 23 березня стало відомо про технічний збій в "Укрзалізниці". Зокрема він призвів до неможливості купити квитки на потяги онлайн.

Детальніше про наслідки кібератаки на УЗ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Однак сьогодні від ранку в компанії повідомили, що "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки. Ба більше, за їх даними, наразі вже доступні певні функції.

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"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
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