Компания "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки. Сейчас уже доступны определенные функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Сайт и приложение УЗ удалось восстановить за 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги", - говорится в сообщении.

Известно, что на первом этапе будет работать только базовый функционал, а именно: продажа и возврат билетов на все направления "глубиной" 20 суток. При этом возможны временные технические перебои в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.

В УЗ отметили, что в результате кибератаки - утечки никакой сенситивной информации не допущено.

"Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего клиентских", - добавили в компании.

Также в "Укрзализныце" проинформировали, что вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране. В частности, для подстраховки. Поезда в свою очередь, как и в предыдущие, курсируют по расписанию.

Обновлено в 08:00

В "Укрзализныце" еще раз подтвердили, что услуга приобретения билетов и их возврата восстановлена, однако сейчас система переживает пиковые нагрузки, из-за чего возможны временные технические перебои в работе. Поэтому компания обращается с просьбой к пассажирам пользоваться приложением УЗ исключительно в случаях необходимости в срочном путешествии.

"Обращаем внимание, что архивы билетов, приобретенных ранее, недоступны в приложении: билеты остаются действительными, найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира. Также стоит проверить папку «спам», билеты могли упасть туда. Для посадки в поезд также можно использовать скриншоты билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов - просто покажите на посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения", - говорится в сообщении.

Также в УЗ добавили, что вернуть ранее приобретенные в приложении билеты и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.