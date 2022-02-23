Ілона Маска побоюються запрошувати в Білий дім США

Чиновники США побоюються запрошувати підприємця Ілона Маска в Білий дім. Однак, він стверджує, що їм нема про що турбуватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Insider .

Чиновники побоюються, що під час заходів у резиденції президента США Джо Байдена, Маск може поставити всіх у незручне становище. Конфлікт між главою Штатів і підприємцем виник через те, що лідер країни нібито ігнорує досягнення компанії Tesla.

"Байден демонстративно ігнорував Tesla на кожному кроці й помилково заявляв громадськості, що GM лідирує в індустрії електромобілів, хоча насправді Tesla виробила понад 300 000 електромобілів в минулому кварталі, а GM виробила 26", - заявив Маск.

Сам же Маск стверджує, що чиновникам нічого побоюватися, бо він "вчинив би правильно".

Варто відзначити, що в січні підприємець образив президента "маріонеткою з мокрого носка в людській подобі", після того, як президент назвав GM і Ford найбільшими виробниками електромобілів в США. Після цього Маск неодноразово писав різні коментарі під публікаціями Байдена з натяком на те, щоб глава країни нарешті визнав досягнення Tesla, що він і зробив, але вже на початку лютого.