ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На українські банки і сайти державних органів була кібератака, - ДССЗЗІ

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 18:01
На українські банки і сайти державних органів була кібератака, - ДССЗЗІ На українські банки і сайти державних органів була кібератака, - ДССЗЗІ (Фото: freepik.com)
Автор: Сергій Сурепін

23 лютого сайти ряду державних і банківських установ знову зазнали масованої DDoS-атаки. Частина атакованих інформаційних систем недоступні або працюють з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку. Інші сайти ефективно протистоять атаці і працюють в нормальному режимі", - повідомили в ДССЗЗІ.

Також у відомстві додали, що зараз йде робота з протидії атакам, збір і аналіз інформації. У ДССЗЗІ попросили всі органи, які були атаковані, звернутися в урядову команду реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна