Какие изменения в правительстве рассматривает Зеленский - полный список

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, решающим стал репутационный кризис, связанный со скандалом вокруг вице-премьера Александра Чернышова. Ему удалось избежать уголовного преследования, однако в Офисе президента считают, что этот случай значительно ударил по имиджу центральной власти. Поэтому судьба самого Чернышова и, вероятно, его министерства уже решена.

"Определенное напряжение действительно ощущается. И эти слухи об отставках не только Шмыгаля, но и других министров, не способствуют работе правительства. Но маловероятно, что до середины июля мы будем иметь какую-то конкретику. До конференции по восстановлению премьера точно не уволят, дальше никто гарантий не даст", - рассуждает в разговоре с изданием один из чиновников.

Кто "на выход"

По информации источников, среди потенциальных кандидатов на увольнение:

Оксен Лисовой , министр образования - из-за недостаточных результатов и нареканий со стороны депутатов;

, министр образования - из-за недостаточных результатов и нареканий со стороны депутатов; Оксана Жолнович , министр соцполитики - тоже из-за критики в ее адрес;

, министр соцполитики - тоже из-за критики в ее адрес; Виктор Ляшко , министр здравоохранения - якобы сам готов подать в отставку после 4 лет в должности;

, министр здравоохранения - якобы сам готов подать в отставку после 4 лет в должности; Матвей Бедный , министр молодежи и спорта - его дальнейшая судьба остается неопределенной;

, министр молодежи и спорта - его дальнейшая судьба остается неопределенной; Наталья Калмыкова, министр по делам ветеранов - власть сомневается в эффективности, но и не видит, кого можно назначить на ее место.

Возможные новые назначения

В случае отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля основным кандидатом на его место остается Юлия Свириденко, которая сейчас возглавляет Минэкономики.

Также рассматриваются следующие перестановки:

Алексей Кулеба (вице-премьер по восстановлению) может возглавить Министерство экономики или Минэнерго в случае увольнения Германа Галущенко;

(вице-премьер по восстановлению) может возглавить Министерство экономики или Минэнерго в случае увольнения Германа Галущенко; Роксолана Пидласа, глава бюджетного комитета Верховной Рады, может стать новым министром финансов вместо Сергея Марченко. Но, как отмечают во фракции "Слуга народа", партнеры Украины на Западе выступают против этого шага.

Также, по данным РБК-Украина, обсуждается вариант перевода министра внутренних дел Игоря Клименко на должность вице-премьера.

Что с Умеровым

Несмотря на недавние слухи, вопрос замены министра обороны Рустема Умерова пока не рассматривается. В то же время источники подтверждают, что ранее рассматривалась идея его перевода на должность посла Украины в США, но от нее уже отказались.