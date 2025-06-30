Какие изменения в правительстве рассматривает Зеленский - полный список

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает масштабные кадровые перестановки в Кабинете министров.
Об этом говорится в материал РБК-Украина"Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства".
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, решающим стал репутационный кризис, связанный со скандалом вокруг вице-премьера Александра Чернышова. Ему удалось избежать уголовного преследования, однако в Офисе президента считают, что этот случай значительно ударил по имиджу центральной власти. Поэтому судьба самого Чернышова и, вероятно, его министерства уже решена.
"Определенное напряжение действительно ощущается. И эти слухи об отставках не только Шмыгаля, но и других министров, не способствуют работе правительства. Но маловероятно, что до середины июля мы будем иметь какую-то конкретику. До конференции по восстановлению премьера точно не уволят, дальше никто гарантий не даст", - рассуждает в разговоре с изданием один из чиновников.
По информации источников, среди потенциальных кандидатов на увольнение:
В случае отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля основным кандидатом на его место остается Юлия Свириденко, которая сейчас возглавляет Минэкономики.
Также рассматриваются следующие перестановки:
Также, по данным РБК-Украина, обсуждается вариант перевода министра внутренних дел Игоря Клименко на должность вице-премьера.
Несмотря на недавние слухи, вопрос замены министра обороны Рустема Умерова пока не рассматривается. В то же время источники подтверждают, что ранее рассматривалась идея его перевода на должность посла Украины в США, но от нее уже отказались.
Скандал вокруг вице-премьера вспыхнул, когда тот находился за границей, а в публичном пространстве ходили слухи о его возможном побеге. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, которая продлится до 22 июня.
Уже на следующий день, 23 июня, Чернышов сообщил, что лично явился в НАБУ, чтобы, по его словам, "разобраться в ситуации". Там ему вручили официальное подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Таким образом, он стал шестым фигурантом в деле о масштабной коррупционной схеме в строительной отрасли. Обвинения касаются периода, когда Чернышов возглавлял Министерство развития общин и территорий - с марта 2020-го по ноябрь 2022 года.
Больше о том, что сказал Чернышов в суде и как ему избирали меру пресечения - в отдельном материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.