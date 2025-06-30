Які зміни в уряді розглядає Зеленський - повний список

Президент України Володимир Зеленський розглядає масштабні кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.
Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, вирішальною стала репутаційна криза, пов’язана зі скандалом навколо віцепрем’єра Олександра Чернишова. Йому вдалося уникнути кримінального переслідування, однак в Офісі президента вважають, що цей випадок значно вдарив по іміджу центральної влади. Відтак долю самого Чернишова та, ймовірно, його міністерства вже вирішено.
"Певна напруга дійсно відчувається. І ці чутки про відставки не тільки Шмигаля, а й інших міністрів, не сприяють роботі уряду. Але малоймовірно, що до середини липня ми матимемо якусь конкретику. До конференції з відновлення прем’єра точно не звільнять, далі ніхто гарантій не дасть", - розмірковує у розмові з виданням один з урядовців.
За інформацією джерел, серед потенційних кандидатів на звільнення:
У разі відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля основним кандидатом на його місце залишається Юлія Свириденко, яка нині очолює Мінекономіки.
Також розглядаються такі перестановки:
Також, за даними РБК-Україна, обговорюється варіант переведення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду віцепрем'єра.
Попри нещодавні чутки, питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова наразі не розглядається. Водночас джерела підтверджують, що раніше розглядалась ідея його переведення на посаду посла України у США, але від неї вже відмовились.
Скандал довкола віцепрем'єра спалахнув, коли той перебував за кордоном, а в публічному просторі ширилися чутки про його можливу втечу. Проте прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський запевнили, що Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, яке триватиме до 22 червня.
Вже на наступний день, 23 червня, Чернишов повідомив, що особисто з’явився до НАБУ, аби, за його словами, "розібратися в ситуації". Там йому вручили офіційну підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Таким чином, він став шостим фігурантом у справі про масштабну корупційну схему в будівельній галузі. Звинувачення стосуються періоду, коли Чернишов очолював Міністерство розвитку громад і територій - з березня 2020-го до листопада 2022 року.
Більше про те, що сказав Чернишов у суді та як йому обирали запобіжний захід - в окремому матеріалі РБК-Україна.
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