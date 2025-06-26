Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры

Россия потеряла на войне против Украины 1015750 своих военных. Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1100 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 26 июня 2025 года достигли:

Напомним, британская разведка сообщала, что армия РФ идет на новый рекорд по потерям на фронте.

Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров, а каждый захваченный километр "стоил" жизни 27 российских солдат, без учета раненых.

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