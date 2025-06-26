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Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры

Украина, Четверг 26 июня 2025 07:18
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Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры Фото: в ВСУ обновили потери армии РФ на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла на войне против Украины 1015750 своих военных. Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1100 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 26 июня 2025 года достигли:

  • личного состава - около 1015750 (+1100) чел;
  • танков - 10968 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22892 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 29617 (+48) ед;
  • РСЗО - 1425 ед;
  • средства ПВО - 1188 ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42153 (+107);
  • крылатые ракеты - 3388;
  • корабли / катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед;
  • специальная техника - 3921 (+1).

Напомним, британская разведка сообщала, что армия РФ идет на новый рекорд по потерям на фронте.

Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров, а каждый захваченный километр "стоил" жизни 27 российских солдат, без учета раненых.

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