Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Фото: в ВСУ обновили потери армии РФ на фронте (Getty Images)
Россия потеряла на войне против Украины 1015750 своих военных. Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1100 захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 26 июня 2025 года достигли:
- личного состава - около 1015750 (+1100) чел;
- танков - 10968 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22892 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 29617 (+48) ед;
- РСЗО - 1425 ед;
- средства ПВО - 1188 ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42153 (+107);
- крылатые ракеты - 3388;
- корабли / катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед;
- специальная техника - 3921 (+1).
Напомним, британская разведка сообщала, что армия РФ идет на новый рекорд по потерям на фронте.
Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров, а каждый захваченный километр "стоил" жизни 27 российских солдат, без учета раненых.
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