Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Фото: у ЗСУ оновили втрати армії РФ на фронті (Getty Images)
Росія втратила на війні проти України 1015750 своїх військових. Українські захисники за добу ліквідували ще 1100 загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 26 червня 2025 року досягли:
- особового складу - близько 1015750 (+1100) осіб;
- танків - 10968 (+1) од;
- бойових броньованих машин - 22892 (+7) од;
- артилерійських систем - 29617 (+48) од;
- РСЗВ - 1425 од;
- засоби ППО - 1188 од;
- літаків - 416 од;
- гелікоптерів - 337 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42153 (+107);
- крилаті ракети - 3388;
- кораблі / катери - 28 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53195 (+111) од;
- спеціальна техніка - 3921 (+1).
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що армія РФ йде на новий рекорд за втратами на фронті.
Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів, а кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.
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