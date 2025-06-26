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Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри

Україна , Четвер 26 червня 2025 07:18
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Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри Фото: у ЗСУ оновили втрати армії РФ на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила на війні проти України 1015750 своїх військових. Українські захисники за добу ліквідували ще 1100 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 26 червня 2025 року досягли:

  • особового складу - близько 1015750 (+1100) осіб;
  • танків - 10968 (+1) од;
  • бойових броньованих машин - 22892 (+7) од;
  • артилерійських систем - 29617 (+48) од;
  • РСЗВ - 1425 од;
  • засоби ППО - 1188 од;
  • літаків - 416 од;
  • гелікоптерів - 337 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42153 (+107);
  • крилаті ракети - 3388;
  • кораблі / катери - 28 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 53195 (+111) од;
  • спеціальна техніка - 3921 (+1).

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що армія РФ йде на новий рекорд за втратами на фронті.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів, а кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.

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