Какие вышиванки выбрали Владимир и Елена Зеленские на Новый год: стоимость и детали образов

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым 2026 годом. Для новогоднего обращения супруги выбрали вышиванки украинских брендов, сделав акцент на национальной традиции и поддержке отечественных производителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместный пост супругов в Instagram.
Первая леди появилась в белой вышиванке "Зоряна" от бренда Gunia Project. Рубашка имеет прямой силуэт, широкие манжеты и украшена монохромной ручной вышивкой бисером.
Орнамент выполнен по мотивам стенных росписей Днепровщины, что придает образу символизма и исторической глубины.
Согласно информации на официальном сайте бренда, стоимость этой вышиванки составляет 8 200 гривен.
Президент для новогодней фотооткрытки выбрал темную вышиванку от украинского бренда Etnodim.
Рубашка украшена контрастной вышивкой под названием "Зверь", которая отличается сдержанной, но выразительной графикой.
Стоимость этой модели, в которой Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, составляет 5 600 гривен.
В подписи к фото супруги подытожили непростой 2025 год и поблагодарили украинцев за выдержку и ежедневный труд.
"Еще один год проходит, избранный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам - тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство. Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к сотрудничеству и человечность - то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!", - говорится в обращении.
