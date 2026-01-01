Какие вышиванки выбрали Владимир и Елена Зеленские на Новый год: стоимость и детали образов

Образ Елены Зеленской

Первая леди появилась в белой вышиванке "Зоряна" от бренда Gunia Project. Рубашка имеет прямой силуэт, широкие манжеты и украшена монохромной ручной вышивкой бисером.

Орнамент выполнен по мотивам стенных росписей Днепровщины, что придает образу символизма и исторической глубины.

Согласно информации на официальном сайте бренда, стоимость этой вышиванки составляет 8 200 гривен.

Стоимость вышиванки Елены Зеленской (скриншот)

Образ Владимира Зеленского

Президент для новогодней фотооткрытки выбрал темную вышиванку от украинского бренда Etnodim.

Рубашка украшена контрастной вышивкой под названием "Зверь", которая отличается сдержанной, но выразительной графикой.

Стоимость этой модели, в которой Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, составляет 5 600 гривен.

Стоимость вышиванки Владимира Зеленского (скриншот)

Что сказали Зеленские в новогоднем обращении

В подписи к фото супруги подытожили непростой 2025 год и поблагодарили украинцев за выдержку и ежедневный труд.

"Еще один год проходит, избранный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам - тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство. Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к сотрудничеству и человечность - то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!", - говорится в обращении.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/zelenskyy_official)