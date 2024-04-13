Украина в мае может получить еще почти 2 млрд евро от ЕС, - еврокомиссар

Украина весной может получить еще два транша финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет об уже ранее анонсированном транше в 1,5 млрд евро в апреле и еще одном - в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара и вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса на пресс-конференции в Брюсселе.

Как напомнил еврокомиссар, Украина в марте уже получила от Еврокомиссии первый транш по программе Ukraine Facility, размер которой составил 4,5 млрд. евро. Следующий платеж запланирован на апрель и составит 1,5 млрд евро. "Следующим шагом будет оценка Еврокомиссией "Украинского плана", с целью установления ежеквартальных индикаторов состояния реформ и расходов, с целью открытия возможности для следующих траншей. Мы завершим эту работу очень быстро и предоставим нашу оценку Совету ЕС. Как только такие выводы будут приняты, это откроет для Украины возможность получить 1,9 млрд евро предварительного финансирования, вероятно, в мае", - сказал Домбровскис.