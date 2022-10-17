Какие товары выбирают украинцы во время войны: данные опроса

Чаще всего украинцев принимают решение о покупке продуктов и товаров исходя из соответствия цены и качества (42%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

По данным опроса, по 29% руководствуются тем, что регулярно покупают одни и те же товары (стратегия регулярного потребления) в связи с возможностью купить их дешевле (стратегия минимизации затрат).

Еще 20% покупают потому, что покупка доставляет удовольствие (гедонисты), 13% - покупают товары наилучшего качества (перфекционисты). Лишь 4% отметили, что покупают товары импульсивно (стратегия импульсивного потребления), 2% - потому, что товар является новинкой (потребление новинок).

Результаты кластерного анализа стратегии поведения потребителей позволили разделить потребителей на следующие группы: гедонисты (38%), рационалисты (24%), традиционалисты (21%) и экономные (19%).

"Гедонисты" - выбирают товары наилучшего качества, покупают то, что по цене соответствует качеству и доставляет удовольствие - преобладают в категории молодежи, среди мужчин и тех, кто работает (соответственно имеет более высокие доходы).

"Рационалистов", покупающих дешевле и когда есть хорошее соотношение "цена - качество", их больше среди представителей среднего поколения, мужчин, работающих, а также пенсионеров.

"Традиционалистов", покупающих одни и те же товары в соотношении "цена - качество", их больше среди молодежи и работающих.

"Экономных", которые покупают дешевле и одно и то же - больше среди старших, женщин (их больше среди старшей категории) и безработных и на пенсии.

"В целом это хорошие, адекватные стратегии развитых обществ с неплохими экономическими показателями", - говорится в сообщении.

Опрос проведен 8-9 октября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.