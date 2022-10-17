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Які товари обирають українці під час війни: дані опитування

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 11:08
Які товари обирають українці під час війни: дані опитування Фото: українці обирають товари, виходячи із співвідношення "ціна-якість" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найчастіше українців приймають рішення щодо купівлі продуктів та товарів, виходячи з відповідності ціни та якості (42%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, по 29% керуються тим, що регулярно купують одні і ті ж товари (стратегія регулярного споживання), або через можливість купити їх дешевше (стратегія мінімізації витрат).

Ще 20% купують тому, що покупка приносить задоволення (гедоністи), 13% - купують товари найкращої якості (перфекціоністи). Лише 4% зазначили, що купують товари імпульсивно (стратегія імпульсивного споживання), 2% - через те, що товар є новинкою (споживання новинок).

Які товари обирають українці під час війни: дані опитування

Результати кластерного аналізу стратегії поведінки споживачів дозволили розділити споживачів на такі групи: гедоністи (38%), раціоналісти (24%), традиціоналісти (21%) та економні (19%).

Які товари обирають українці під час війни: дані опитування

"Гедоністи" - обирають товари найкращої якості, купують те, що за ціною відповідає якості та приносить задоволення - переважають у категорії молоді, серед чоловіків та тих, хто працює (відповідно має вищі доходи).

"Раціоналістів", які купують дешевше та коли є хороше співвідношення "ціна - якість", їх більше серед представників середнього покоління, чоловіків, тих, хто працює, а також пенсіонерів.

"Традиціоналістів", які купують одні і ті самі товари у співвідношенні "ціна - якість", їх більше серед молоді та тих, хто працює.

"Економних", які купують дешевше та одне і те саме - більше серед старших, жінок (їх більше серед найстаршої категорії) та безробітних і тих, хто на пенсії.

"В цілому, це хороші, адекватні стратегії розвинених суспільств з непоганими економічними показниками", - йдеться в повідомленні.

Опитування проведене 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у вересні 2022 року серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 61%: повноцінно - 36%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%. Натомість 37% втратили роботу і не працюють.

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