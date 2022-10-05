Сколько украинцев потеряли работу с начала войны: данные опроса

В сентябре 2022 года среди тех, кто имел работу до войны, работают 61%: полноценно - 36%, отдаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%. При этом 37% потеряли работу и не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Как отмечают социологи, больше всего потерявших работу среди жителей востока, женщин, беднейших, а также внутренне перемещенных лиц. За месяц показатели трудоустроенности в целом существенно не изменились, однако по сравнению с предыдущими опросами заметны положительные тенденции возвращения к работе в центральных и западных областях.

Опрос проведен 15-19 сентября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.