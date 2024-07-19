На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба

Контракт с Вооруженными силами Украины можно подписать на срок от одного до пяти лет. Продолжительность зависит от возраста и звания.
Об этом сказано в разъяснении Генштаба ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк ВСУ в Facebook.
Контракт на 1 год могут заключить кандидаты в возрасте от 18 до 25 лет (во время действия военного положения). Это не касается офицерского состава.
Также контракт на 1 год доступен для кандидатов с психологическим или медицинским образованием, которых берут на медицинские или психологические должности.
На 3 года контракт с ВСУ могут подписать солдаты рядового состава.
От 3 до 5 лет контракт предусмотрен для лиц сержантского и старшинского состава.
Контракт на 5 лет доступен для офицерского состава. При этом по специальностях летного состава авиации - возможен контракт на 10 лет.
Стоит заметить, что украинцы, которые подписали контракт с ВСУ, имеют больше социальных гарантий, чем те, кого мобилизовали. Также для контрактников предусмотрена единовременная финансовая помощь.
К слову, юрист Дмитрий Франчук рассказывал в комментарии РБК-Украина, могут ли подписать контракт те украинцы, которым уже выдали повестку.
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