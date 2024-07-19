На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу

Контракт на 1 рік можуть укласти кандидати віком від 18 до 25 років (під час дії воєнного стану). Це не стосується офіцерського складу.

Також контракт на 1 рік доступний для кандидатів з психологічною чи медичною освітою, яких беруть на медичні чи психологічні посади.

На 3 роки контракт із ЗСУ можуть підписати солдати рядового складу.

Від 3 до 5 років контракт передбачений для осіб сержантського та старшинського складу.

Контракт на 5 років доступний для офіцерського складу. При цьому за спеціальностями льотного складу авіації - можливий контракт на 10 років.