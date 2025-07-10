Какие штаны носить в жару: Кацурина и Парфильева показали идеальные варианты на лето (фото)

В жаркие дни лета хочется чувствовать себя свободно, комфортно и легко. Именно поэтому прозрачные ткани стали главными героями сезона. Даша Кацурина и Таня Парфильева показали, как носить летние брюки, чтобы выглядеть эффектно, актуально и без перегрева.
РБК-Украина на примере образов звездных модниц рассказывает, какие брюки стоит выбирать летом.
Даша Кацурина выбрала черный полупрозрачный комбинезон со штанинами клеш и боди с глубоким вырезом.
Полупрозрачная сетка на ногах добавляет драматичности и изысканности. Образ привлекает внимание и позволяет чувствовать себя комфортно в теплое время года.
Это идеальный образ для девушек со стройными фигурами, которые не боятся взглядов. Силуэт вытягивает ноги, а черный цвет добавляет стройности.
Надеть такой сет можно не только на вечеринку. С легкой рубашкой, джинсовкой или жакетом оверсайз получится модная комбинация на каждый день.
Носить модный образ можно с каблуками и босоножками. Особого шарма добавят аксессуары - цепочки, сумка, серьги.
Блогер Таня Парфильева очаровала летним сетом белого цвета. Широкие брюки из прозрачной ткани, мягкий лиф и легкая длинная накидка создают комфортное и летнее настроение.
Такой образ подойдет почти всем: белый освежает, полупрозрачность создает игру теней и силуэтов. Главное - подобрать правильное белье телесного оттенка, чтобы все выглядело аккуратно.
Этот образ легко для пляжного отдыха, прогулки по городу или на природе. А стилизовать наряд можно с минималистичными сандалиями, сумкой, соломенной шляпой, серьгами и очками.
В этом году дизайнеры советуют делать ставку на легкость и минимализм. В топе в частности оказались полупрозрачные ткани: органза, муслин, вуаль, тонкая вискоза.
Лучше всего выбирать брюки широкого кроя, с высокой талией. Они должны создавать легкий объем, не парить и добавлять свободы.
В тренде молочный, песочный, персиковый, мягкий терракотовый и горчичный оттенки, а также базовый черный и графит.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Кацуриной и Парфильевой.