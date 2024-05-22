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Какие шансы у украинцев найти работу в Германии: исследование

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Эксперты рынка труда Германии считают, что у украинских беженцев есть хорошие шансы на трудоустройство в среднесрочной перспективе. Такие результаты нового опроса Института исследования рынка труда и профессий (IAB).

В то же время, более 40% центров занятости не имеют достаточно персонала для консультирования беженцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на spiegel.de.

Институт исследования рынка труда и профессий опубликовал новое исследование, как немецкие центры занятости оценивают перспективы украинских беженцев на рынке труда в Германии. Участие в опросе приняли представители 256 центров занятости (63%).

По результатам исследования, 80% центров занятости согласны с утверждением, что беженцы из Украины имеют хорошие возможности трудоустройства в Германии в среднесрочной перспективе.

Три четверти опрошенных экспертов (74%) предполагают, что украинцам легче интегрироваться на рынке труда, чем многим другим беженцам. 56% центров занятости указали, что у украинских беженцев есть знания и навыки, актуальные для рынка труда.

В то же время в 28% центров занятости считают, что у украинских беженцев есть хорошие шансы найти работу в сфере, в которой они работали в Украине. Но половина представителей Jobcenter только частично согласна с этим утверждением.

Около 43% центров занятости в первом квартале 2023 года отметили, что у них нет достаточного персонала для консультирования и трудоустройства беженцев.

В новом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по интеграции украинских беженцев в рынок труда в Европе отмечается, что с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года уровень занятости вырос почти во всех оцениваемых странах. В то время как в странах Центральной и Восточной Европы показатели достигают примерно 66%, в Германии - только 25%.

Напомним, мы писали, насколько довольны жизнью украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии. Не устраивают новые условия жизни только 28% респондентов.

Также мы писали, реально ли украинцам устроиться по специальности в Германии. Несмотря на нехватку работников на немецком рынке труда, компании ищут кандидатов на вакансию со знанием немецкого.

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Центр занятости