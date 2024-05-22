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Які шанси в українців знайти роботу в Німеччині: дослідження

Фото: Центр зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Експерти ринку праці Німеччини вважають, що українські біженці мають гарні шанси на працевлаштування у середньостроковій перспективі. Такі результати нового опитування Інституту дослідження ринку праці та професій (IAB).

Водночас понад 40% центрів зайнятості не мають достатньо персоналу для консультування біженців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на spiegel.de.

Інститут дослідження ринку праці та професій опублікував нове дослідження, як німецькі центри зайнятості оцінюють перспективи українських біженців на ринку праці в Німеччині. Участь в опитуванні взяли представники 256 центрів зайнятості (63%).  

За результатами дослідження, 80% центрів зайнятості погоджуються із твердженням, що біженці з України мають гарні можливості працевлаштування в Німеччині в середньостроковій перспективі.

Три чверті опитаних експертів (74%) припускають, що українцям легше інтегруватися на ринку праці, ніж багатьом іншим біженцям. 56% центрів занятості вказали, що українські біженці мають знання та навички, актуальні для ринку праці.

Водночас у 28% центрів зайнятості вважають, що українські біженці мають гарні шанси знайти роботу в сфері, в якій вони працювали в Україні. Але половина представників Jobcenter лише частково погоджуються з цим твердженням.

Близько 43% центрів зайнятості у першому кварталі 2023 року зазначили, що не мають достатнього персоналу для консультування та працевлаштування біженців.

У новому огляді Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) щодо інтеграції українських біженців до ринку праці у Європі зазначається, що з вересня 2022 року по вересень 2023 року рівень зайнятості зріс майже в усіх оцінюваних країнах. У той час як у країнах Центральної та Східної Європи показники досягають приблизно 66%, у Німеччині - лише 25%.

Нагадаємо, ми писали, наскільки задоволені життям українські біженці у Німеччині, Польщі та Чехії. Не влаштовують нові умови життя лише 28% респондентів.

Також ми писали, чи реально українцям влаштуватися за спеціальністю у Німеччині. Незважаючи на нестачу працівників на німецького ринку праці, компанії шукають кандидатів на вакансію зі знанням німецької.

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Центр зайнятості