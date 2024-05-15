Работа в Германии: реально ли украинцам устроиться по специальности

Реально ли украинцам устроиться на работу в Германии по специальности, в комментарии РБК-Украина рассказала руководительница международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Работодатели требуют знания немецкого языка на разговорном уровне

В Германии трудоустроены только четвертая часть трудоспособных беженцев из Украины, в то время как в соседних странах – более половины. Одной из причин эксперты называют препятствия, связанные с требованиями знать немецкий язык на должном уровне. Также – длительные интеграционные курсы, которые имеют целью дать беженцам языковые и другие знания, чтобы повысить их шансы на трудоустройство по специальности.

Впрочем, новая инициатива правительства по ускоренному трудоустройству украинцев в Германии направлена на выход на работу с невысоким уровнем знаний немецкого языка. Поэтому работодателей призывают снизить свои требования к иностранным работникам, а беженцам предлагают браться за работу более низкой квалификации и продолжать учиться параллельно на курсах.

"В вопросе трудоустройства в Германии наибольшим препятствием является требование знания немецкого на разговорном уровне. Несмотря на нехватку работников на немецком рынке труда, компании и предприятия ищут кандидатов на вакансию со знанием немецкого и часто выбирают не иметь работников вообще, чем взять на работу тех, кто говорит, например, по-английски", - объясняет Маргарита Нестеренко.

Фото: Работа на полиграфическом предприятии в Германии (gettyimages.com)

По ее словам, в этом вопросе все же видна тенденция к изменениям: все чаще к компании обращаются работодатели, которые готовы взять работников со знанием английского или без языка вовсе.

"Но это касается физических должностей. Поэтому для желающих найти работу по специальности начинать нужно именно с языка, а дальше все зависит от самого работника", – добавляет эксперт.

Реально ли устроиться на работу по специальности

В большинстве случаев опыт работы в Украине для немецкого работодателя не играет роли, обращает внимание Маргарита Нестеренко.

"Если такой кандидат не работал в одной из стран ЕС, его будут воспринимать скорее как новичка. Наши наблюдения и общение с украинцами в Германии говорят о том, что для юристов, бухгалтеров, кадровиков, инженеров, архитекторов найти работу по специальности в Германии сложно", – говорит специалист.

Фото: Работа на автозаводе в Германии (gettyimages.com)

Проще найти работу квалифицированным специалистам технических специальностей.

"Или, например, в Германии есть значительный дефицит водителей грузовых машин. Поэтому на такие вакансии охотно набирают украинцев, помогают им в оформлении разных разрешений. Для такой работы достаточно знать английский на базовом уровне, чтобы получать от 2000 евро", - отмечает она.