ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Каковы прогнозы по ремонту остановленных ТЭС "Центрэнерго": что говорят в правительстве

Воскресенье 09 ноября 2025 18:45
UA EN RU
Каковы прогнозы по ремонту остановленных ТЭС "Центрэнерго": что говорят в правительстве Фото: заместитель министра энергетики Роман Андарак (mev.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в субботу, 8 ноября, из-за атаки РФ остановились обе ТЭС "Центрэнерго". На их восстановление нужно время и оно будет зависеть от оборудования, которое необходимо для этого восстановления.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он рассказал, что ремонтные работы начинаются сразу, как это позволяет ситуация с безопасностью.

"В первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждения, уровень разрушений и что нужно сделать для того, чтобы восстановить работу оборудования", - сказал Андарак.

Однако в связи с тем, что вражеская атака произошла только вчера, пока сделать какие-то прогнозы достаточно трудно.

"У нас есть определенный резерв ремонтного оборудования, который мы успели накопить с помощью в том числе наших партнеров. Но если это достаточно специфическое оборудование, восстановление может потребовать немного большего времени, чем нам бы того хотелось", - пояснил заместитель министра.

В то же время Андарак отметил, что сотрудники в том числе "Центрэнерго", одного из крупнейших операторов, "всегда демонстрировали чудеса мастерства" и очень быстро восстанавливали после повреждений.

"Надеемся, так будет и на этот раз", - резюмировал чиновник.

Удары по ТЭС "Центрэнерго"

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне совершили самый массированный удар по ТЭС "Центренерго".

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", - говорилось в заявлении компании.

В результате атаки обе ТЭС остановились и перестали генерировать электроэнергию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ТЭС Война в Украине
Новости
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины