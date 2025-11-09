Які прогнози щодо ремонту зупинених ТЕС "Центренерго": що кажуть в уряді
Вчора у суботу, 8 листопада, через атаку РФ зупинилися обидві ТЕС "Центренерго". На їх відновлення потрібен час і він залежатиме від обладнання, яке необхідно для цього відновлення.
Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він розповів, що ремонтні роботи розпочинаються відразу, як це дозволяє безпекова ситуація.
"В першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань и що треба зробити для того, щоб відновити роботу устаткування", - сказав Андарак.
Однак у зв'язку з тим, що ворожа атака відбулася лише вчора, наразі зробили якісь прогнози досить важко.
"У нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося", - пояснив заступник міністра.
Водночас Андарак зазначив, що співробітники в тому числі "Центренерго", одного з найбільших операторів, "завжди демонстрували дива майстерності" й дуже швидко відновлювали після пошкоджень.
"Сподіваємося, так буде і цього разу", - резюмував посадовець.
Удари по ТЕС "Центренерго"
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни здійснили наймасовіший удар по ТЕС "Центренерго".
"Небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілилися по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", - йшлося в заяві компанії.
В результаті атаки обидві ТЕС зупинилися і перестали генерувати електроенергію.