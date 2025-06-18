Какие перспективы законопроекта о демобилизации: объяснение Стефанчука

"Я уже несколько раз отвечал, что такие важные вещи, как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права", - сказал он.

Стефанчук напомнил о том, как решение о демобилизации принималось в Украине в прошлом. "Принималось Центральной Радой. Принималось в 1918 году, когда Порш, тогдашний министр обороны, внес этот законопроект. И мы очень хорошо знаем, чем все это завершилось в Украинской народной республике", - рассказал спикер парламента.

По его словам, именно поэтому Верховная Рада очень осторожно подходит к этим вопросам.

"Но украинские военные должны иметь - они заслужили больше всех - справедливые правила ротаций, справедливые правила отпусков, справедливые правила социальной поддержки для них, а в случае гибели - для близких и родных, а которые были у них, это справедливо", - сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что в этих вопросах украинский парламент принял все необходимое законодательство. "Далее я хотел бы, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства", - добавил он.