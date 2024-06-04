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Данные через "Резерв+" обновили 190 тысяч женщин: кто внес информацию в приложение

Украина, Вторник 04 июня 2024 09:54
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Данные через "Резерв+" обновили 190 тысяч женщин: кто внес информацию в приложение Фото: данные в Резерв+ обновили около 190 тысяч женщин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Через мобильное приложение "Резерв+" свои данные обновили 1 371 000 украинцев. Среди них - 190 тысяч женщин.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Лазуткин, среди проживающих за рубежом людей свои данные обновили более 18 тысяч.

При этом среди всех людей, обновивших данные через "Резерв+", 164 тысячи - это забронированные.

Свои данные также внесли более 153 тысяч призывников и 90 тысяч человек, имеющих отсрочку.

"Такие у нас данные на сегодняшнее утро. Можем наблюдать достаточно высокую активность людей, которые приложением "Резерв+" уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина", - сообщил Лазуткин.

"Резерв+"

Напомним, что приложение "Резерв+" было запущено накануне. Он предоставляет возможность войти в электронный военнообязанный кабинет и уточнить свои данные в дистанционном формате.

Накануне заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснял, что означают те или иные статусы в приложении.

Также мы сообщали о том, что благодаря обновленным данным в "Резерв+" около 700 тысяч военнообязанных были сняты с безосновательного "розыска".

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