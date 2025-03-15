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Какие медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача: разъяснение

Суббота 15 марта 2025 09:31
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Какие медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача: разъяснение Фото: Семейный врач (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Семейный врач - это основной медицинский специалист, который помогает контролировать здоровье и своевременно выявлять заболевания. Подписав декларацию с врачом, пациенты имеют право на бесплатные медицинские услуги.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой областной государственной администрации рассказывает, какие услуги можно получить бесплатно.

Семейный врач может бесплатно проводить медицинские осмотры, назначать анализы и диагностику (общий анализ крови, уровень холестерина, глюкозы, ВИЧ, вирусные гепатиты), а также выполнять инструментальные обследования, такие как электрокардиография, измерение остроты зрения, пикфлоуметрия и другие тесты.

Кроме того, врач занимается лечением распространенных болезней, травм и отравлений, контролирует хронические заболевания и оказывает неотложную помощь. Важной частью работы является профилактика: семейный врач может проводить прививки, наблюдать за здоровьем детей и беременных, а также направлять к специалистам при необходимости.

Кроме основных услуг, врач также направляет на бесплатные профилактические обследования:

  • гипертония (от 40 лет) - каждые 2 года, по факторам риска (курение, лишний вес) - ежегодно;
  • сахарный диабет (от 45 лет) - раз в год;
  • рак молочной железы (женщины 50-69 лет) - маммография раз в 2 года, по факторам риска - с 40 лет;
  • колоректальный рак (50-75 лет) - обследование раз в 2 года, по факторам риска - ежегодно;
  • рак простаты (мужчины 50+) - раз в 2 года; по наследственным факторам - ежегодно с 40-45 лет;
  • туберкулез (по группам риска) - ежегодно.

Регулярные профилактические осмотры помогают выявлять скрытые угрозы здоровью. Не забывайте обновлять свои данные у врача и придерживаться календаря прививок для предотвращения развития серьезных заболеваний.

Ранее РБК-Украина писало, почему стоит выбирать семейного врача для себя. Так, он имеет полную информацию о здоровье пациента, может предоставлять консультации, лечить и направлять к специалистам. Семейный врач также осуществляет вакцинацию и предоставляет бесплатные медицинские услуги, если заключена декларация. Кроме того, пациент может выбрать нового врача в случае изменения места жительства или потери предыдущего контакта с врачом.

Напомним, в Украине большинство людей имеют своего семейного врача, однако для детей до 14 лет декларацию подписывают их родители. Мы рассказывали, как заключить декларацию с семейным врачом для ребенка.

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