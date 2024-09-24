Как заключить декларацию с врачом для ребенка: объяснение НСЗУ

Сейчас в Украине почти каждый человек имеет своего семейного врача. Однако за детей младше 14 лет декларацию с детьми подписывают родители.

О том, как это правильно сделать – читайте в материале РБК-Украина.

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Зачем нужна декларация с врачом

Декларация с лечащим врачом является одним из надежных вариантов защиты здоровья ребенка. Именно декларация дает доступ к бесплатной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий. На сегодня 6,7 млн детей имеют декларацию с врачом.

Следует заметить, что декларацию можно заключить либо с педиатром, либо с семейным врачом. Но обратите внимание, что педиатр обслуживает только детей младше 18 лет. Семейный врач – детей и взрослых, терапевт – только взрослых с 18 лет.

Как заключить декларацию ребенка

За детей в возрасте до 14 лет декларацию с врачом подписывают родители. Это может сделать один из родителей – присутствие всей семьи не обязательно. Папа или мама должны взять с собой свои документы – паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он получил паспорт, то подписать декларацию с избранным врачом он может самостоятельно.

Должен ли ребенок и родители обслуживаться в одном заведении или у одного врача

Как взрослые, так и дети могут выбирать учреждения и врачи для своего медицинского обслуживания. Если вам нравится конкретный педиатр, и вы хотите, чтобы именно он лечил вашего ребенка, вы можете подписать с ним декларацию. Для себя вы можете выбрать семейного врача или терапевта в любом другом заведении. А если вам удобнее, чтобы и вы и ваш ребенок обслуживались у одного специалиста в одном месте, декларации можно подписать с одним семейным врачом для всей семьи. Выбор – записаться к одному врачу или разным, остается за вами.

Будет ли врач приезжать на вызовы к ребенку домой

Вызов семейного врача, терапевта или педиатра на дом является частью услуг, оказываемых на первичном уровне медицинской помощи. Поэтому врач, занимающийся лечением ребенка, может приехать домой, если возникнет такая необходимость.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача. Также РБК-Украина обращалась к юристу, чтобы узнать, как ВПЛ получить медицинскую помощь по новому месту жительства.

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