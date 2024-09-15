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Почему стоит выбрать себе семейного врача: объяснение Минздрава

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 22:28
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Почему стоит выбрать себе семейного врача: объяснение Минздрава Фото: зачем выбирать семейного врача (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы могут получать медицинскую помощь даже без подписания декларации с семейным врачом. Тогда возникает вопрос, зачем же семейный врач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Семейный врач - это профессионал, получивший специализированную многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи всех возрастов и пола. В то же время он разбирается в различных сферах медицины и отвечает за здоровье каждого члена семьи.

Аргументы в пользу семейного врача:

  • семейный врач имеет самую полную информацию о вашем состоянии здоровья, поэтому наилучшим образом предоставит медицинскую помощь или определит специалиста узкого профиля, который поможет именно в вашей проблеме;
  • семейный врач не только лечит. С ним можно обсудить любые вопросы, касающиеся здоровья всех членов семьи. Например, о питании или здоровом сне;
  • у семейного врача можно бесплатно вакцинироваться в соответствии с Национальным календарем прививок;
  • семейный врач может поставить диагноз и назначить лечение, а также в случае необходимости назначить дополнительное обследование или дополнительную консультацию;
  • все консультации и направления на обследование от семейного врача для пациента бесплатны.

Чтобы получить возможность обращаться к семейному врачу за бесплатными услугами, нужно заключить с ним декларацию.

Если из-за войны вы вынуждены были покинуть свой дом или потеряли контакт с предыдущим врачом, вы всегда можете заключить декларацию с новым врачом. И даже в приватной клинике, если она сотрудничает с Национальной службой здравоохранения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

Кроме того, мы писали, как правильно общаться с семейным врачом.

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