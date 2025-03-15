Які медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря: роз’яснення

Сімейний лікар - це основний медичний спеціаліст, який допомагає контролювати здоров'я та своєчасно виявляти захворювання. Підписавши декларацію з лікарем, пацієнти мають право на безкоштовні медичні послуги.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення Донецької обласної державної адміністрації розповідає, які послуги можна отримати безкоштовно.

Сімейний лікар може безкоштовно проводити медичні огляди, призначати аналізи та діагностику (загальний аналіз крові, рівень холестерину, глюкози, ВІЛ, вірусні гепатити), а також виконувати інструментальні обстеження, такі як електрокардіографія, вимірювання гостроти зору, пікфлоуметрія та інші тести.

Крім того, лікар займається лікуванням поширених хвороб, травм і отруєнь, контролює хронічні захворювання та надає невідкладну допомогу. Важливою частиною роботи є профілактика: сімейний лікар може проводити щеплення, спостерігати за здоров’ям дітей та вагітних, а також направляти до спеціалістів за необхідності.

Крім основних послуг, лікар також направляє на безоплатні профілактичні обстеження:

гіпертонія (від 40 років) - кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) - щорічно;

цукровий діабет (від 45 років) - раз на рік;

рак молочної залози (жінки 50–69 років) - мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику - з 40 років;

колоректальний рак (50–75 років) - обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику - щорічно;

рак простати (чоловіки 50+) - раз на 2 роки; за спадковими факторами - щорічно з 40–45 років;

туберкульоз (за групами ризику) - щорічно.

Регулярні профілактичні огляди допомагають виявляти приховані загрози здоров’ю. Не забувайте оновлювати свої дані у лікаря та дотримуватися календаря щеплень для запобігання розвитку серйозних захворювань.