Какие графики отключений света будут 21 ноября: детали от "Укрэнерго"

Фото: в Украине 21 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 21 ноября, для бытовых потребителей продолжат действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, завтра с 00 до 23:59 в большинстве регионов будут действовать меры ограничения потребления. Речь о:

  • графиках почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей;
  • графиках ограничений мощности для промышленных потребителей. 

При этом в "Укрэнерго" обратили внимание, что время и объем применения ограничений может поменяться. Об этом будут сообщать на официальных страницах облэнерго. 

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Украине действуют более жесткие графики отключений света, чем в предыдущие дни. В частности, в Киеве некоторым жителям в течение суток свет отключают на 18 часов.

Ограничения ужесточили на фоне массированного удара российских оккупантов в ночь на 19 ноября. По информации Министерства энергетики, враг атаковал энергетические объекты в семи областях.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В ДТЭК объяснили, что в результате атаки 19 ноября были повреждены не только объекты генерации, но и объекты передачи электроэнергии. Поэтому атомным электростанциям пришлось снизить генерацию.

При этом в компании уточнили, что из-за похолодания уровень потребления электроэнергии в Украине возрос. Это тоже одна из причин ужесточения ограничений.

