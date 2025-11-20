Какие графики отключений света будут 21 ноября: детали от "Укрэнерго"

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Украине действуют более жесткие графики отключений света, чем в предыдущие дни. В частности, в Киеве некоторым жителям в течение суток свет отключают на 18 часов.

Ограничения ужесточили на фоне массированного удара российских оккупантов в ночь на 19 ноября. По информации Министерства энергетики, враг атаковал энергетические объекты в семи областях.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В ДТЭК объяснили, что в результате атаки 19 ноября были повреждены не только объекты генерации, но и объекты передачи электроэнергии. Поэтому атомным электростанциям пришлось снизить генерацию.

При этом в компании уточнили, что из-за похолодания уровень потребления электроэнергии в Украине возрос. Это тоже одна из причин ужесточения ограничений.