ua en ru
Ср, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Мнения

От одиночных бортов к системе: как эволюционируют дроны-разведчики в армии

14:07 11.11.2026 Ср
4 мин
aimg Кирилл Люков
От одиночных бортов к системе: как эволюционируют дроны-разведчики в армии Дроны-разведчики в ВСУ выполняют ряд задач (фото Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Война – это не только эффектная техника. Это и разведывательные дроны, работу которых не всегда заметно, но без которых невозможна ни одна операция. Они помогают выявлять врага, планировать действия подразделений, корректировать огонь и подтверждать результаты.

О развитии дронов-разведчиков в ВСУ и методах борьбы со стороны россиян – в колонке руководителя отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилла Люкова для РБК-Украина.

Главное:

  • Ключевая задача дронов-разведчиков – выявление вражеских целей. Также они выполняют функцию ретранслятора и целеуказателя для ударных дронов.
  • Дроны-разведчики бывают мультироторного и самолетного типов. В зависимости от задач, применяются оба типа БпЛА.
  • Россияне используют дроны-перехватчики для борьбы с разведчиками. Чем дороже разведчик, тем активнее его пытаются уничтожить.
  • Украина строит многоуровневую систему воздушной разведки. В ней каждый тип беспилотника выполняет свои задачи.

Сборы на разведывательные БпЛА закрывать значительно сложнее, чем на перехватчики или ударные дроны: их работу не так просто показать одним зрелищным видео, а результат не всегда можно увидеть сразу.

Однако именно от разведки зависит, удастся ли вовремя выявить угрозу, эвакуировать раненого, остановить вражеское наступление или точно отработать по цели.

К тому же разведывательный дрон – это расходный материал. Независимо от стоимости борта, каждый пилот понимает: после запуска он может не вернуться. Поэтому подразделениям нужны регулярные пополнения, а не разовая передача техники.

Базовая миссия таких беспилотников – аэроразведка: зафиксировать участок, нанести информацию на слои боевых С2-систем и систем ситуационной осведомленности. Но этим их роль не ограничивается.

Доразведка ранее зафиксированных объектов, подтверждение огневого поражения, объективный контроль – одним словом, ежедневная боевая работа. Некоторые модели выполняют и функцию ретранслятора и целеуказателя для ударных дронов, когда те работают в паре.

Разведчик – это глаза, связь и координация одновременно. Потерять его во время активной работы означает остановить несколько процессов и подвергнуть подразделение опасности.

Разведчики бывают мультироторного и самолетного типов. В условиях интенсивных боевых действий и необходимости обезопасить экипажи самолетный тип имеет очевидные преимущества. Например, мультироторные (Mavic, Autel и подобные) работают в радиусе 7-15 километров, а их экипажи вынуждены находиться в так называемой килзоне, вплотную к линии соприкосновения.

Самолетный тип дает принципиально другой радиус – от 30 до 100 километров и более – и возможность вести разведку, корректировать огонь, фиксировать результаты ударов, не подвергая экипаж прямой угрозе. Это не просто большая дальность, а другой класс задач и другой уровень безопасности.

Первые украинские системные наработки появились еще в 2014-2015 годах.. С 2022-го рынок получил сильный вынужденный импульс: появился целый перечень новых производителей, и сегодня мы имеем более десятка сертифицированных серийных разведчиков, которые полноценно конкурируют с российскими аналогами.

Среди них есть и давно известные платформы в новых версиях, и абсолютно новые решения – от дорогих многофункциональных комплексов вроде GOR и RayBird с радиусом действия до 250-260 км и рабочей высотой 3500-5500 м до доступных массовых решений как Sokil, предназначенных для ежедневной тактической работы.

За последние полтора-два года российские разведывательные беспилотники также существенно эволюционировали. Они активнее используют Mesh-сети и цепочки ретрансляции для более стабильной связи и увеличения дальности работы.

Совершенствуются оптические сенсоры, что позволяет вести разведку с более безопасных для себя дистанций. Наибольшую угрозу представляют "Орлан-10" и "Орлан-30" с бензиновыми двигателями и радиусом действия более 150 км, Zala и Supercam благодаря качественной оптике работают как целеуказатели для барражирующих боеприпасов типа "Ланцет". Есть и массовые тактические разведчики, например "Князь Вещий Олег". Общая тенденция очевидна: вражеские беспилотники становятся более сложными целями и позволяют противнику действовать на большей глубине.

Вместе с тем нашим разведывательным экипажам приходится учитывать еще одну угрозу – вражеские дроны-перехватчики. Они охотятся на украинские беспилотники, в частности разведывательные. И чем дороже комплекс, тем ощутимее становится потеря для подразделения.

Это не означает, что нужно отказываться от дорогих технологичных платформ: они незаменимы для задач на больших расстояниях и значительной глубине. Но полагаться только на них тоже нельзя.

Нам нужна многоуровневая система воздушной разведки, в которой каждый тип беспилотника выполняет свои задачи. Для работы на оперативной глубине необходимы более сложные и мощные комплексы.

Вместе с тем для ежедневных тактических задач на расстоянии нужны доступные самолетные дроны, которые можно передавать подразделениям в большем количестве, регулярно пополнять их парк и не останавливать работу из-за потери отдельного борта. Именно таких решений сегодня критически не хватает.

На поле боя преимущество дает не один универсальный беспилотник, а система, в которой есть достаточно разных средств для разных задач. Поэтому наша роль – не только передавать армии самые технологичные решения, но и обеспечивать ее доступными разведчиками, которые можно использовать ежедневно и в достаточном количестве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вооруженные силы Украины Дрони
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России