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Какие документы необходимы для прохождения ВЛК: список

Фото: какие документы необходимы для прохождения ВЛК (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для прохождения военно-врачебной комиссии необходимо подготовить определенные документы. В Минобороны опубликовали полный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Документы, необходимые для прохождения ВЛК:

  1. направление на медицинское освидетельствование ВЛК;
  2. медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
  3. удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  4. медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
  5. служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
  6. оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части ИЛИ заверенная копия акта о несчастном случае;
  7. удостоверение УБД (по наличию);
  8. выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий. Выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ВЛК в Украине будет работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

К тому же, в Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

В частности, Министерство обороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВЛК.

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