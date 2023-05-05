Очередей на медкомиссии не будет? Минобороны запускает электронную запись к врачам
Министерство обороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках военно-врачебной комиссии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой заместительницу министра обороны Анну Маляр.
Она добавила скриншот интерфейса системы электронной записи к врачам.
По словам Маляр, после старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту - на нужный день и время.
Так что потребности стоять в очередях не будет. Военные будут знать точное время, на которое нужно прийти.
Заместитель министра сообщила, что проект запущен в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Виннице. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК.
В планах министерства - перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. По словам Маляр, это произойдет в течение мая.
Напомним, ВВК в Украине будет работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.
Кроме того, Рада поддержала два законопроекта, направленные на реформирование военно-врачебных комиссий.
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