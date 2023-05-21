Які документи необхідні для проходження ВЛК: перелік (

Для проходження військово-лікарської комісії необхідно підготувати певні документи. У Міноборони опублікували повний перелік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Документи, необхідні для проходження ВЛК:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ВЛК в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.
До того ж в Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.
Зокрема Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках ВЛК.
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