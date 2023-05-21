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Які документи необхідні для проходження ВЛК: перелік (

Фото: які документи необхідні для проходження ВЛК (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для проходження військово-лікарської комісії необхідно підготувати певні документи. У Міноборони опублікували повний перелік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Документи, необхідні для проходження ВЛК:

  1. направлення на медичний огляд ВЛК;
  2. медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
  3. посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  4. медична характеристика (необов'язковий документ в воєнний час);
  5. службова характеристика (необов'язковий документ в воєнний час);
  6. оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини АБО засвідчена копія акту про нещасний випадок;
  7. посвідчення УБД (за наявністю);
  8. витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців - учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ВЛК в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.

До того ж в Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках ВЛК.

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