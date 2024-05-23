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Какие документы должны носить с собой военнообязанные: ответ ТЦК

Четверг 23 мая 2024 10:22
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Какие документы должны носить с собой военнообязанные: ответ ТЦК Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Военнообязанные, призывники и резервисты должны постоянно носить с собой приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного, в зависимости от отношения к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кременчугского районного ТЦК и СП в Facebook.

"При этом, важно иметь информацию по обновлению данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что актуализировать свои данные можно любым способом, как через ЦНАП, так и через приложение "Резерв+"

"Если в выписке не отображается VIN-код (21 цифра), то необходимо обращаться исключительно в ТЦК и СП для уточнения информации", - добавили в ТЦК.

Изменения в процедуре мобилизации

С 18 мая в Украине заработала электронная очередь в военкоматы, из-за чего обновление учетных данных для военнообязанных стало проще.

Мужчинам от 18 до 60 лет, которые находятся на территории Украины, в течение 60 дней необходимо обновить свои данные в военкоматах. Сделать это можно через е-кабинет (приложение "Резерв+"), в ТЦК и СП, а также в Центрах предоставления админуслуг.

О главных изменениях в процессе мобилизации с 18 мая – в материале РБК-Украина.

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