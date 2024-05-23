Какие документы должны носить с собой военнообязанные: ответ ТЦК

Военнообязанные, призывники и резервисты должны постоянно носить с собой приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного, в зависимости от отношения к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кременчугского районного ТЦК и СП в Facebook.

"При этом, важно иметь информацию по обновлению данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что актуализировать свои данные можно любым способом, как через ЦНАП, так и через приложение "Резерв+"

"Если в выписке не отображается VIN-код (21 цифра), то необходимо обращаться исключительно в ТЦК и СП для уточнения информации", - добавили в ТЦК.