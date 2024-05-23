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Які документи мають носити з собою військовозобов’язані: відповідь ТЦК

Четвер 23 травня 2024 10:22
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Які документи мають носити з собою військовозобов’язані: відповідь ТЦК Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кременчуцького районного ТЦК і СП в Facebook.

"При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку "Резерв+", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що актуалізувати свої дані можна будь-яким способом, як через ЦНАП, так і через застосунок "Резерв+"

"Якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК та СП для уточнення інформації", - додали у ТЦК.

Зміни в процедурі мобілізації

З 18 травня в Україні запрацювала електронна черга до військкоматів, через що оновлення облікових даних для військовозобов'язаних стало простішим.

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають на території України, протягом 60 днів необхідно оновити свої дані у військкоматах. Зробити це можна через е-кабінет (застосунок "Резерв+"), у ТЦК та СП, а також у Центрах надання адмінпослуг.

Про головні зміни у процесі мобілізації з 18 травня - в матеріалі РБК-Україна.

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