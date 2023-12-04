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Группа "Нафтогаз" взяла под контроль еще один облгаз в Украине

Понедельник 04 декабря 2023 17:41
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Группа "Нафтогаз" взяла под контроль еще один облгаз в Украине Фото: "Нафтогаз" хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 4 декабря, объявила об интеграции в свою группу еще одной областной газовой компании - "Тернопольгаз". Таким образом госпредприятие взяло под контроль уже все облгазы на западе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Группы Нафтогаз".

"АО "Тернопольгаз" интегрировано в Группу Нафтогаз! Нашими клиентами стали еще 200 тысяч частных домохозяйств и 3 тысяч юридических лиц",- говорится в объявлении.

В НАК уточнили, что личные счета клиентов жителей Тернопольской области, а также тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг - не меняются.

В пресс-службе публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации "Тернопольгаз" подтвердили информацию о вхождении в Группу "Нафтогаз".

Добавим, что согласно данным Contr Agent, 4 декабря новым директором облгаза стал Орест Жеребецкий. На портале YouControl указывается, что ранее он занимал должность руководителя в организациях: "Проминструмент-Запад", "Фирма "Гарантия"", "Бурштын Украины", "Кэмпи-плюс", "Рута-плюс", "Укрсахаринвест", "Геопоиск ЛТД".

После сегодняшнего объявления об интеграции состав "Нафтогаза" стал включать уже 23 газораспределительных компаний. По состоянию на сейчас в государственную компанию еще не входят облгазы в Одесской, Полтавской, Херсонской, Луганской областях и в АР Крым.

Группа &quot;Нафтогаз&quot; взяла под контроль еще один облгаз в Украине

Справка. АО "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" является крупнейшей по доле в ВВП компанией Украины. Учредителем и единственным акционером компании является государство лицу Кабинета Министров.

Предприятия группы осуществляют разведку и разработку месторождений, бурение, транспортировку и хранение нефти и газа, импорт газа, снабжение газа потребителям.

Напомним, в конце августа глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев заявил, что до конца облгазы, принадлежавшие подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, перейдут в управление государства.

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