Какие абрикосы категорически нельзя покупать: эти 4 признака должны вас насторожить

Абрикосы - сочные, ароматные и очень полезные фрукты, которые содержат витамины A, C, калий, клетчатку и антиоксиданты. Но не все абрикосы одинаково безопасны для потребления. Некоторые плоды могут нанести вред здоровью.

Какие абрикосы не следует покупать

Плод с черными или темными пятнами

Если на кожуре абрикоса есть темные, влажные или плесневые пятна - это признак грибковой инфекции или гниения. Такие фрукты могут содержать микотоксины - вредные вещества, которые вызывают отравление и даже аллергические реакции.

Ненатуральный блеск или липкость

Абрикосы не должны быть слишком блестящими или липкими на ощупь. Часто это означает, что плод обработали химикатами или воском для улучшения внешнего вида. Такие добавки могут вызвать раздражение желудка или кожи, особенно у детей.

Слишком мягкие или с трещинами

Перезревшие плоды с трещинами или "ватной" текстурой - еще один тревожный сигнал. Внутри таких абрикосов уже происходят процессы брожения, а влажная трещина - прямой путь для бактерий. Их вкус будет неприятным, а употребление может вызвать расстройство пищеварения.

Слишком твердые, зеленоватые плоды

Напротив, недозрелые абрикосы часто имеют горьковатый привкус, а некоторые сорта в незрелом состоянии содержат высокий уровень кислот, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. Если плод очень твердый и зеленый - лучше не рисковать.

Лучше всего покупать абрикосы на сертифицированных рынках или в магазинах с проверенной репутацией. Выбирайте плоды средней мягкости, с равномерной окраской и без повреждений.

Как выбрать хорошие абрикосы

Чтобы выбрать лучшие абрикосы, обратите внимание на их цвет, запах, текстуру и отсутствие повреждений. Спелые абрикосы должны иметь яркий цвет, характерный сладкий аромат, упругую, но не мягкую кожуру, и быть без пятен, трещин или гнили.