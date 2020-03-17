У КМДА доручили навчальним закладам обмежити доступ студентів до гуртожитків

У Київській міській державній адміністрації доручили навчальним закладам обмежити доступ студентів до гуртожитків на період карантину через коронавірус. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у столиці виникла така ситуація, що студенти сприймають карантин як канікули.

"Сьогодні прийнято на комісії доручення керівникам навчальних закладів. Студентів відправити до дому. Виникла ситуація, коли карантин сприймається як канікули і вони перебувають у Києві. Є прохання відправити всіх по домах та обмежити доступ до гуртожитків", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, з 17 березня у столиці посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Крім того, за словами Миколи Поворозника, у Києві з 18 березня пасажирів без масок не будуть пускати в громадський транспорт. При цьому він закликав жителів Києва по можливості не користуватися транспортом.

Додамо, що київський метрополітен зупиняє роботу 17 березня в 23:00. Обмеження триватиме до кінця карантину - до 3 квітня.