У КМДА назвали суму, необхідну для відновлення пошкоджених за час війни будівель у столиці
Через дії окупантів у Києві пошкоджено близько 400 цивільних об'єктів. На відновлення будівель необхідно до 80 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.
"Близько 400 об'єктів пошкоджено в Києві, у тому числі більше 200 житлових будинків, близько 70 об'єктів освіти, а також лікарні, дитячі будинки та об'єкти транспортної інфраструктури. Близько 70-80 млн євро потрібно для того, щоб відновити всю пошкоджену інфраструктуру після повномасштабного вторгнення", - зазначив чиновник.
Він додав, що влада Києва має намір отримати кошти з трьох джерел: бюджетів держави та міста, а також від донорів.
Нагадаємо, в парламенті збираються затвердити спеціальну програму для комплексного відновлення постраждалих українських міст.
Також варто зазначити, що для відновлення зруйнованих доріг знадобиться 3-4 роки та близько 900 млрд гривень.
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