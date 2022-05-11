ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На відновлення зруйнованих війною доріг знадобиться 900 млрд гривень, - Укравтодор

Новость на русском →
Київ, Середа 11 травня 2022 05:50
На відновлення зруйнованих війною доріг знадобиться 900 млрд гривень, - Укравтодор Будівництво доріг (Фото: volynnews.com)
Автор: Константин Широкун

На відновлення зруйнованих війною доріг буде потрібно 3-4 роки. Передбачається, що відбудовані траси будуть більш комфортними й безпечними. Підраховано, що напад Росії завдав українській дорожній інфраструктурі збитків у 900 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника "Укравтодору" Андрія івка.

"За три-чотири роки й за наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. У нас немає сумнівів, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як робити якісно, і як робити скоро. Тільки дозволять виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми можемо", - зазначив Івко.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Харків-Довжанський відкрито рух на Полтаву. Для цього поблизу села Борщів Київської області силами "Укравтодору" побудована тимчасова об'їзна дорога поруч зі зруйнованим мостом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укравтодор Вторгнення Росії до України
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки