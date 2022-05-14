В КГГА назвали сумму, необходимую для восстановления поврежденных за время войны зданий в столице

Из-за действий оккупантов в Киеве повреждено около 400 гражданских объектов. На восстановление зданий необходимо до 80 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

"Около 400 объектов повреждены в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, около 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Около 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения", - отметил чиновник.

Он добавил, что власти Киева намерены получить средства из трех источников: бюджетов государства и города, а также от доноров.