В Україні буде створена програма комплексного відновлення населених пунктів. Вона дозволить вирішити низку містобудівних питань, що виникли внаслідок військового вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення парламенту.

"Ми внесли зміни до законодавства, яке регулює містобудівну діяльність, і запровадили новий термін - Програма комплексного відновлення населеного пункту. Вона визначає основні просторові та соціально-економічні пріоритети відновлення територій, які постраждали від боїв та надзвичайних ситуацій, - пояснила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, така програма має містити загальний опис населеного пункту або території, для якої розробляється, а також інформацію про необхідність підготовки території та шкоду, спричинену об’єктам громадської, житлової, інженерної інфраструктури, виробничих потужностей.

План комплексного відновлення населеного пункту (території) затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою протягом 30 календарних днів з дня його внесення.

Також законопроектом пропонується дозволити під час воєнного стану встановлювати та змінювати цільове призначення земельної ділянки державної та комунальної власності. Власне йдеться про будівництво тимчасового житла та розміщення евакуйованих виробництв.