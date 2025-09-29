KFC запустил в Киеве уникальный ресторан без мяса: что можно попробовать

В Киеве заработал первый ресторан KFC нового формата, где меню полностью построено на основе растительных ингредиентов. Заведение открылось 29 сентября в ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

В меню представлены веджи стрипсы, бургер, Твистер, рис-бокс и салат с растительными стрипсами. Основой блюд стал микопротеин - ингредиент из природного гриба, богатого белком и клетчаткой. Он не содержит холестерина и имеет меньший углеродный след по сравнению с мясом.

Формат позиционируется как вегетарианский, ведь в рецептурах также используются молочные продукты и яйца. Блюда подают в специальной зеленой упаковке.

Дизайн ресторана также изменили: традиционные красные акценты заменили на зеленые оттенки с растительными мотивами и слоганом "100% вкуса. 0% курицы".

Заведение работает в ТРЦ Blockbuster Mall. Заказы также доступны через приложение Bolt Food со скидкой 10% и бесплатной доставкой.